https://ria.ru/20240831/sumy-1969740237.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах

Новые взрывы прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:29

2024-08-31T21:29

2024-08-31T21:29

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". Ранее в субботу телеканал уже сообщал о двух взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "В Сумах снова слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Информацию о взрывах местные власти не комментировали. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучит в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, сумы