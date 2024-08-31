Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении Telegram-канала СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 15.03 мск тревога звучит в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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