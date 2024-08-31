https://ria.ru/20240831/sumy-1969692542.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:39

2024-08-31T15:39

2024-08-31T15:39

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении Telegram-канала СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 15.03 мск тревога звучит в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф