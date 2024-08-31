https://ria.ru/20240831/su-34-1969689058.html
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:24
2024-08-31T15:24
2024-08-31T15:45
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
су-34
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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7 495 645-6601
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Боевая работа экипажа Су-34 в Курской области
Су-34 уничтожил ударом авиабомбами скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ
2024-08-31T15:24
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, россия, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в приграничном районе Курской области