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Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 31.08.2024 (обновлено: 15:45 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/su-34-1969689058.html
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:24
2024-08-31T15:45
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
су-34
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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Боевая работа экипажа Су-34 в Курской области
Су-34 уничтожил ударом авиабомбами скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ
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курская область, вооруженные силы украины, россия, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в приграничном районе Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСу-34Безопасность
 
 
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