https://ria.ru/20240831/su-34-1969689058.html

Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:24

2024-08-31T15:24

2024-08-31T15:45

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су-34

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html

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Боевая работа экипажа Су-34 в Курской области Су-34 уничтожил ударом авиабомбами скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ 2024-08-31T15:24 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия, су-34, безопасность