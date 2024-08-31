https://ria.ru/20240831/stoltenberg-1969636435.html

Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области

Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области

Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:08

2024-08-31T09:08

2024-08-31T09:08

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йенс столтенберг

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt."Согласно международному праву, оно не ограничивается границей", — сказал политик, добавив, что у Украины есть право на самозащиту.Кроме того, он утверждает, что российские солдаты, техника и военные базы считаются законными целями.Он также заявил, что операция ВСУ в Курской области сопряжена с рисками."Но это решение Украины, как себя защищать", — заключил он.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html

https://ria.ru/20240826/ft-1968551566.html

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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, александр сырский, политика