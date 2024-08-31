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Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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09:08 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/stoltenberg-1969636435.html
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области
Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:08
2024-08-31T09:08
в мире
курская область
украина
россия
валерий герасимов
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt."Согласно международному праву, оно не ограничивается границей", — сказал политик, добавив, что у Украины есть право на самозащиту.Кроме того, он утверждает, что российские солдаты, техника и военные базы считаются законными целями.Он также заявил, что операция ВСУ в Курской области сопряжена с рисками."Но это решение Украины, как себя защищать", — заключил он.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html
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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, александр сырский, политика
В мире, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Александр Сырский, Политика
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области

Генсек НАТО Столтенберг назвал атаку ВСУ на Курскую область законной

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt.
«
"Согласно международному праву, оно не ограничивается границей", — сказал политик, добавив, что у Украины есть право на самозащиту.
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"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области
Вчера, 17:57
Кроме того, он утверждает, что российские солдаты, техника и военные базы считаются законными целями.
Он также заявил, что операция ВСУ в Курской области сопряжена с рисками.
«
"Но это решение Украины, как себя защищать", — заключил он.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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В миреКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТОАлександр СырскийПолитика
 
 
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