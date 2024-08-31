Рейтинг@Mail.ru
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 31.08.2024 (обновлено: 09:45 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород
Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:20
2024-08-31T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969634831_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ade9486cf8c341a9fd3896c0221b8b5e.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, включая детей. Вечером в пятницу губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек, еще 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По словам главы региона, ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Несмотря на очередное громкое преступление киевского режима, ни одно крупное американское СМИ не стало выпускать об этом публикации. Материалы, посвященные обстрелу Белгорода, отсутствуют как на страницах газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, так и у телеканалов, включая CNN, Fox News, CBS и других изданий. Единственным информационным агентством, сообщившим о трагедии в российском регионе, стало Ассошиэйтед Пресс. Однако и там не стали публиковать новости, ограничившись 20-секундным видео с места событий и подписью: "Губернатор региона сообщил о пяти погибших от украинского удара в Белгороде". Американские СМИ регулярно замалчивают от своей аудитории информацию о действиях ВСУ в отношении мирного российского населения, игнорируя факты преступлений со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
белгород
белгородский район
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969634831_0:0:970:727_1920x0_80_0_0_663fd619fcd233356b781b216d92b840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, США, Россия
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород

СМИ в США проигнорировали атаку ВСУ на Белгород, где погибли мирные жители

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, включая детей.
Вечером в пятницу губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек, еще 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По словам главы региона, ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
Вчера, 08:00
Несмотря на очередное громкое преступление киевского режима, ни одно крупное американское СМИ не стало выпускать об этом публикации. Материалы, посвященные обстрелу Белгорода, отсутствуют как на страницах газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, так и у телеканалов, включая CNN, Fox News, CBS и других изданий.
Единственным информационным агентством, сообщившим о трагедии в российском регионе, стало Ассошиэйтед Пресс. Однако и там не стали публиковать новости, ограничившись 20-секундным видео с места событий и подписью: "Губернатор региона сообщил о пяти погибших от украинского удара в Белгороде".
Американские СМИ регулярно замалчивают от своей аудитории информацию о действиях ВСУ в отношении мирного российского населения, игнорируя факты преступлений со стороны киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала