https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html

СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород

СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024

СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород

Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T04:20

2024-08-31T04:20

2024-08-31T09:45

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Ведущие американские издания полностью проигнорировали очередной обстрел украинскими военными Белгорода, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, включая детей. Вечером в пятницу губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек, еще 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По словам главы региона, ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Несмотря на очередное громкое преступление киевского режима, ни одно крупное американское СМИ не стало выпускать об этом публикации. Материалы, посвященные обстрелу Белгорода, отсутствуют как на страницах газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, так и у телеканалов, включая CNN, Fox News, CBS и других изданий. Единственным информационным агентством, сообщившим о трагедии в российском регионе, стало Ассошиэйтед Пресс. Однако и там не стали публиковать новости, ограничившись 20-секундным видео с места событий и подписью: "Губернатор региона сообщил о пяти погибших от украинского удара в Белгороде". Американские СМИ регулярно замалчивают от своей аудитории информацию о действиях ВСУ в отношении мирного российского населения, игнорируя факты преступлений со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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в мире, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сша, россия