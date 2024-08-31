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Спецоперация, 31 августа: стало известно об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 31.08.2024 (обновлено: 19:24 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969708319.html
Спецоперация, 31 августа: стало известно об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС
Спецоперация, 31 августа: стало известно об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2024
Спецоперация, 31 августа: стало известно об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС
Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных и склоняя к совершению терактов, таких случаев много, но противодействие этому есть, заявил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:43
2024-08-31T19:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
родион мирошник
тино крупалла
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных и склоняя к совершению терактов, таких случаев много, но противодействие этому есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Украина, по его словам, совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины. Мирошник добавил, что люди уходили с предприятий или покидали должности, которые подразумевают подобные риски. Кроме того, российские службы, заверил он, тщательно следят за ситуацией с таким шантажом. Во всех группировках Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны России. Также в оборонном ведомстве указали, что установка РСЗО MLRS с обслуживавшими ее боевиками ВСУ уничтожена в Сумской области Украины. Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 400 военных и 18 единиц бронетехники, а за все время — более 8200 военных, 76 танков, 16 пусковых установок РСЗО (в том числе четыре HIMARS и две MLRS). Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением. Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, уточнили в ведомстве. Кроме того, пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Штаты открестились Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания F-16 из-за опасений за их безопасность, утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные официальные лица США. По данным этих источников, предполагается, что ответственность за обслуживание переданных Киеву истребителей возьмет на себя Евросоюз. Лавров о КурскеТрудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя нападение Украины на Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, западные коллеги "иногда все так по-своему выворачивают. &lt;...&gt; Но сейчас политологи это обсуждают. И даже (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания "по Фрейду", что им это будет нужно для последующих обменов".Оружие — не панацеяРост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет завершить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. По мнению лидера партии, Германия могла бы повлиять на разрешение украинского конфликта, поговорив с обеими сторонами и оказав давление на Владимира Зеленского. Он считает, что готовность к переговорам есть всегда. И даже увеличение поставок оружия и денег не приведет к окончанию этого конфликта. Население, естественно, боится распространения конфликта на Польшу и Германию, добавил Крупалла в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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россия
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украина, россия, киев, владимир зеленский, родион мирошник, тино крупалла, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Тино Крупалла, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская АЭС
Спецоперация, 31 августа: стало известно об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС

Посол Мирошник: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных и склоняя к совершению терактов, таких случаев много, но противодействие этому есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украина, по его словам, совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины.
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Мирошник добавил, что люди уходили с предприятий или покидали должности, которые подразумевают подобные риски. Кроме того, российские службы, заверил он, тщательно следят за ситуацией с таким шантажом.

Во всех группировках

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны России.
Также в оборонном ведомстве указали, что установка РСЗО MLRS с обслуживавшими ее боевиками ВСУ уничтожена в Сумской области Украины.
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 400 военных и 18 единиц бронетехники, а за все время — более 8200 военных, 76 танков, 16 пусковых установок РСЗО (в том числе четыре HIMARS и две MLRS).
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением. Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, уточнили в ведомстве.
Кроме того, пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Штаты открестились

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания F-16 из-за опасений за их безопасность, утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные официальные лица США.
По данным этих источников, предполагается, что ответственность за обслуживание переданных Киеву истребителей возьмет на себя Евросоюз.

Лавров о Курске

Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя нападение Украины на Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, западные коллеги "иногда все так по-своему выворачивают. <...> Но сейчас политологи это обсуждают. И даже (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания "по Фрейду", что им это будет нужно для последующих обменов".
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Оружие — не панацея

Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет завершить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
По мнению лидера партии, Германия могла бы повлиять на разрешение украинского конфликта, поговорив с обеими сторонами и оказав давление на Владимира Зеленского.
Он считает, что готовность к переговорам есть всегда. И даже увеличение поставок оружия и денег не приведет к окончанию этого конфликта.
Население, естественно, боится распространения конфликта на Польшу и Германию, добавил Крупалла в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРодион МирошникТино КрупаллаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Запорожская АЭС
 
 
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