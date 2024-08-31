https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969662398.html

ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ

ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024

ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ

Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:40

2024-08-31T12:40

2024-08-31T12:44

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средства ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240831/welt-1969658729.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность