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ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
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12:40 31.08.2024 (обновлено: 12:44 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969662398.html
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:40
2024-08-31T12:44
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безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средства ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/welt-1969658729.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку американской РСЗО М270 MLRS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Вчера, 12:14
Отмечается, что также были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средства ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников, добавили в МО РФ.
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