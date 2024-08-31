https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969662398.html
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:40
2024-08-31T12:40
2024-08-31T12:44
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средства ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников, добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВС России уничтожили пусковую установку орудия ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку американской РСЗО М270 MLRS
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили в ходе СВО пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средства ПВО за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников, добавили в МО РФ.