Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных и танк
© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, уточнили в ведомстве.
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