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Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969661671.html
Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных
Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:32
2024-08-31T12:32
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, уточнили в ведомстве.
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угледар
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россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных и танк

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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