https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969661671.html

Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2024

Группировка "Восток" уничтожила 125 украинских военных

Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:32

2024-08-31T12:32

2024-08-31T12:32

специальная военная операция на украине

россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

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угледар

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность