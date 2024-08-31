Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 460 военных ВСУ и шесть складов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка "Запад" отразила две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.