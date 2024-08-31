https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969658158.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.08.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:10

2024-08-31T12:10

2024-08-31T12:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240831/kirovo-1969657503.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика