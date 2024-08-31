Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 31.08.2024 (обновлено: 12:29 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969658158.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:10
2024-08-31T12:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/kirovo-1969657503.html
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 460 военных ВСУ и шесть складов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
12:04
Кроме того, группировка "Запад" отразила две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала