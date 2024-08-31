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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:33

2024-08-31T15:33

2024-08-31T15:33

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Кирово в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 11 контратак на Харьковском, Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 135 районов скопления живой силы и техники, цех сборки беспилотников, склады боеприпасов и вооружения. Средства ПВО сбили 48 дронов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть авиационных бомб Hammer, шесть снарядов РСЗО Vampire.Параллельно на Курском направлении военные вели действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Отражены атаки штурмовых групп ВСУ. За день погибли до 400 украинских военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 641 самолет, 283 вертолета, 30749 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1433 реактивных системы залпового огня, 17790 танков и других бронемашин, 13846 орудий полевой артиллерии и 25474 единицы автомобильной техники.

россия

украина

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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