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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 31.08.2024
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 31.08.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:08
2024-08-31T05:08
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев. По данным Румянцева, силы "Юга" нанесли поражение 24-й, 54-й механизированным, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригадам, 109-й и 117-й бригадам теробороны ВСУ в районах Переездного, Карповки, Елизаветовки, Калинина, Часова Яра, Красногоровки и Максимильяновки. Кроме того, за сутки отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. "ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровые гаубицы М198 и FH-70, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119", - сказал Румянцев.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Румянцев: ВСУ потеряли до 735 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
По данным Румянцева, силы "Юга" нанесли поражение 24-й, 54-й механизированным, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригадам, 109-й и 117-й бригадам теробороны ВСУ в районах Переездного, Карповки, Елизаветовки, Калинина, Часова Яра, Красногоровки и Максимильяновки.
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Кроме того, за сутки отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровые гаубицы М198 и FH-70, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119", - сказал Румянцев.
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