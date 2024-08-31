https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969624954.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 31.08.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:08

2024-08-31T05:08

2024-08-31T05:08

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев. По данным Румянцева, силы "Юга" нанесли поражение 24-й, 54-й механизированным, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригадам, 109-й и 117-й бригадам теробороны ВСУ в районах Переездного, Карповки, Елизаветовки, Калинина, Часова Яра, Красногоровки и Максимильяновки. Кроме того, за сутки отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. "ВСУ потеряли до 735 военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровые гаубицы М198 и FH-70, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119", - сказал Румянцев.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

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красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность