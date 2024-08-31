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Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:31 31.08.2024 (обновлено: 05:57 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969623647.html
Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев
Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев - РИА Новости, 31.08.2024
Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев
Российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:31
2024-08-31T05:57
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
север
виталий ганчев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Что касается Волчанска, то по-прежнему речка Волча разделяет город на две части. Это Север и Юг, которые контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города. Там происходят ежедневно позиционные бои. Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит", — сказал собеседник агентства. Накануне российское Министерство обороны сообщило, что Киев за неделю потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки "Север". На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии.
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волчанск, харьковская область, север, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Север, Виталий Ганчев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев

Ганчев: российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Что касается Волчанска, то по-прежнему речка Волча разделяет город на две части. Это Север и Юг, которые контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города. Там происходят ежедневно позиционные бои. Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит", — сказал собеседник агентства.
Накануне российское Министерство обороны сообщило, что Киев за неделю потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки "Север". На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьСеверВиталий ГанчевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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