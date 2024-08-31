https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969623647.html

Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев

Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев - РИА Новости, 31.08.2024

Российская армия улучшила позиции в Волчанске, заявил Ганчев

Российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T04:31

2024-08-31T04:31

2024-08-31T05:57

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

север

виталий ганчев

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российская армия улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Что касается Волчанска, то по-прежнему речка Волча разделяет город на две части. Это Север и Юг, которые контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города. Там происходят ежедневно позиционные бои. Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит", — сказал собеседник агентства. Накануне российское Министерство обороны сообщило, что Киев за неделю потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки "Север". На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии.

https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html

волчанск

харьковская область

север

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волчанск, харьковская область, север, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф