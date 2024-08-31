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Алаудинов раскрыл, что случилось с новым батальоном ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:42 31.08.2024 (обновлено: 04:12 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969619554.html
Алаудинов раскрыл, что случилось с новым батальоном ВСУ в Курской области
Алаудинов раскрыл, что случилось с новым батальоном ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Алаудинов раскрыл, что случилось с новым батальоном ВСУ в Курской области
Новый батальон 80-й бригады ВСУ, который появился на курском направлении, "очень сильно пострадал", боевики ВСУ терпят большие потери, сообщил командир спецназа РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:42
2024-08-31T04:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новый батальон 80-й бригады ВСУ, который появился на курском направлении, "очень сильно пострадал", боевики ВСУ терпят большие потери, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. "Тут появился новый батальон 80-й бригады (ВСУ). Он сегодня очень сильно пострадал", — сказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также отметил, что особых изменений на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, не произошло."За вчерашнюю ночь отряд "Аида" подбил у нас один ББМ (бронированную боевую машину. — Прим. ред.), за сегодняшний день тоже один ББМ, на нашем направлении в общей сложности подбито несколько единиц техники. Надо отметить, что уничтожено очень большое количество противника", — добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Алаудинов раскрыл, что случилось с новым батальоном ВСУ в Курской области

Алаудинов: в Курской области сильно пострадал новый батальон 80-й бригады ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новый батальон 80-й бригады ВСУ, который появился на курском направлении, "очень сильно пострадал", боевики ВСУ терпят большие потери, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
"Тут появился новый батальон 80-й бригады (ВСУ). Он сегодня очень сильно пострадал", — сказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он также отметил, что особых изменений на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, не произошло.
«
"За вчерашнюю ночь отряд "Аида" подбил у нас один ББМ (бронированную боевую машину. — Прим. ред.), за сегодняшний день тоже один ББМ, на нашем направлении в общей сложности подбито несколько единиц техники. Надо отметить, что уничтожено очень большое количество противника", — добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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