https://ria.ru/20240831/sotrudnichestvo-1969688896.html

Глава подразделения "Лукойла" активно сотрудничает со следствием

Глава подразделения "Лукойла" активно сотрудничает со следствием - РИА Новости, 31.08.2024

Глава подразделения "Лукойла" активно сотрудничает со следствием

Обвиняемый по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну во время работы на... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:23

2024-08-31T15:23

2024-08-31T15:23

происшествия

москва

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

лукойл

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Обвиняемый по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну во время работы на посту главы подразделения "Лукойла" Алексей Степанов, активно сотрудничает со следствием, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Он (Степанов - ред.) активно способствует раскрытию и расследованию преступлений",- сказано в документе. Басманный суд Москвы в апреле отправил Степанова в СИЗО. Из документов следует, что уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за "совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя – передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни".

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происшествия, москва, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), лукойл