https://ria.ru/20240831/sk-1969728839.html

В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус

В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус - РИА Новости, 01.09.2024

В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус

В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ГСУ СК России... РИА Новости, 01.09.2024

2024-08-31T19:55

2024-08-31T19:55

2024-09-01T00:33

щелково

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ирина волк

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ГСУ СК России по Московской области."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что по местам жительства злоумышленников проведены обыски. В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html

щелково

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанные по делу о нападении на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелкове Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелкове, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения 2024-08-31T19:55 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

щелково, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ирина волк, россия, московская область (подмосковье)