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В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус
В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус - РИА Новости, 01.09.2024
В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус
В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ГСУ СК России... РИА Новости, 01.09.2024
2024-08-31T19:55
2024-08-31T19:55
2024-09-01T00:33
щелково
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ирина волк
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ГСУ СК России по Московской области."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что по местам жительства злоумышленников проведены обыски. В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.
https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
щелково
россия
московская область (подмосковье)
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Задержанные по делу о нападении на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелкове
Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелкове, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения
2024-08-31T19:55
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щелково, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ирина волк, россия, московская область (подмосковье)
Щелково, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ирина Волк, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Щелкове задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус
СК: у задержанных за нападение на свадебный автобус в Щелково провели обыски