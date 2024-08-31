https://ria.ru/20240831/siriya-1969746503.html

Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 31.08.2024

Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:29

2024-08-31T22:29

2024-08-31T22:29

война в сирии

в мире

россия

сирия

эт-танф

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии