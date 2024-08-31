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Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 31.08.2024
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:29
2024-08-31T22:29
2024-08-31T22:29
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центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС уничтожили пункты базирования боевиков в труднодоступных районах Сирии