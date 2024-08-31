Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:29 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/siriya-1969746503.html
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 31.08.2024
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:29
2024-08-31T22:29
война в сирии
в мире
россия
сирия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_0:31:2325:1339_1920x0_80_0_0_baed9fd41278ad5d5b9b2e1d843d541c.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html
россия
сирия
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_265:0:2276:1508_1920x0_80_0_0_4170dd048c0b7f01757af16ad3188800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС уничтожили пункты базирования боевиков в труднодоступных районах Сирии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс", - говорится в сообщении.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в Сирии
2 июня, 22:12
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияЭт-ТанфВоздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала