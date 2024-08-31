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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 31.08.2024
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10:03 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/sinoptik-1969642929.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 31.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:03
2024-08-31T10:03
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет ощущать влияние западной периферии обширного антициклона. В Москве и окрестностях сохранится малооблачная погода без осадков. Днем в Москве плюс 26 – плюс 28, в Подмосковье от 24 до 29 градусов тепла", – отметил синоптик. Специалист рассказал, что ветер в столице юго-восточный, 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему выше нормы", – добавил он.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние западной периферии обширного антициклона. В Москве и окрестностях сохранится малооблачная погода без осадков. Днем в Москве плюс 26 – плюс 28, в Подмосковье от 24 до 29 градусов тепла", – отметил синоптик.
Специалист рассказал, что ветер в столице юго-восточный, 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему выше нормы", – добавил он.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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