https://ria.ru/20240831/sinoptik-1969642929.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 31.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:03

2024-08-31T10:03

2024-08-31T10:03

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет ощущать влияние западной периферии обширного антициклона. В Москве и окрестностях сохранится малооблачная погода без осадков. Днем в Москве плюс 26 – плюс 28, в Подмосковье от 24 до 29 градусов тепла", – отметил синоптик. Специалист рассказал, что ветер в столице юго-восточный, 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему выше нормы", – добавил он.

https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода