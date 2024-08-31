https://ria.ru/20240831/simonjan-1969638673.html

Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья

Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья - РИА Новости, 31.08.2024

Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:22

2024-08-31T09:22

2024-08-31T09:55

россия

белгород

маргарита симоньян

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание, заявила она в своем Telegram-канале."Киеву летит за Белгород прямо сейчас. Прилетело. А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание", — написала медиаменеджер.Она добавила, что людям, желающим временно покинуть свои дома, нужно написать в комментарии в ее домашнем канале.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.При ударе погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html

https://ria.ru/20240402/pomosch-1937378654.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгород, маргарита симоньян, общество