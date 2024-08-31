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Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья - РИА Новости, 31.08.2024
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09:22 31.08.2024 (обновлено: 09:55 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/simonjan-1969638673.html
Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья
Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья - РИА Новости, 31.08.2024
Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:22
2024-08-31T09:55
россия
белгород
маргарита симоньян
общество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание, заявила она в своем Telegram-канале.&quot;Киеву летит за Белгород прямо сейчас. Прилетело. А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание&quot;, — написала медиаменеджер.Она добавила, что людям, желающим временно покинуть свои дома, нужно написать в комментарии в ее домашнем канале.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.При ударе погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html
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россия, белгород, маргарита симоньян, общество
Россия, Белгород, Маргарита Симоньян, Общество
Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья

Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание, заявила она в своем Telegram-канале.
«

"Киеву летит за Белгород прямо сейчас. Прилетело. А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание", — написала медиаменеджер.

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Она добавила, что людям, желающим временно покинуть свои дома, нужно написать в комментарии в ее домашнем канале.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.
При ударе погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.
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