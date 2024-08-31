https://ria.ru/20240831/shkola-1969724123.html

Школу с анатомическим столом и симулятором полетов открыли на Ямале

Школу с анатомическим столом и симулятором полетов открыли на Ямале - РИА Новости, 31.08.2024

Школу с анатомическим столом и симулятором полетов открыли на Ямале

Школа, в которой ученики смогут упражняться на голографическом анатомическом столе и тренажерах-симуляторах полетов на самолетах, открылась в субботу в городе... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:32

2024-08-31T19:32

2024-08-31T19:35

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

дмитрий артюхов

россия

александр новак

леонид михельсон

тарко-сале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Школа, в которой ученики смогут упражняться на голографическом анатомическом столе и тренажерах-симуляторах полетов на самолетах, открылась в субботу в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Вместе с (вице-премьером РФ - ред.) Александром Новаком и (главой "Новатэка" - ред.) Леонидом Михельсоном, педагогами, ребятами и их родителями открыли в Тарко-Сале старшую школу. Учиться сюда пошли десятиклассники со всего города. Дети определились с одним из пяти профилей и будут углубленно готовиться по тем предметам, которые пригодятся им для поступления в вуз. Сделали упор на практику – будущие медики будут изучать анатомию по голограммам. Те, кто мечтает об авиации, потренируются управлять судном на тренажерах-симуляторах – такое оборудование появилось на Ямале впервые", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным властей, в школе действуют пять профилей: естественно-научный, технологический, социально-экономический, гуманитарный и универсальный. Помимо этого, в учебном заведении созданы профильные классы и группы. Так, откроются медицинская, авиа и агротехнологическая группы, а также инженерная, ИТ, веб-дизайна, психолого-педагогическая, оборонно-спортивная и пожарно-спасательная. Также в школе созданы кабинеты домоводства и кулинарии, мастерские технического творчества, арт-пространство и медиацентр. Как отметил глава региона, строительство образовательного учреждения велось при поддержке компании "Новатэк". Планируется, что специалисты разных профессий дочерних предприятий компании будут проводить практические и теоретические занятия для старшеклассников.

https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html

ямал

россия

тарко-сале

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ямал, дмитрий артюхов, россия, александр новак, леонид михельсон, тарко-сале, новатэк