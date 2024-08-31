Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке
"Аэрофлот": пропавший в Шереметьево пес Семен вернулся к хозяйке
© iStock.com / Chris worldПереноска для собаки в аэропорту
© iStock.com / Chris world
Переноска для собаки в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Аэрофлот".
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"Собака, которая прилетела накануне в багаже рейсом SU1831 из Минска, не была получена пассажиром после прилета. Сейчас она уже передана нашедшейся хозяйке", — говорится в публикации.
Как ранее написал Telegram-канал Baza, в Шереметьево пес Семен провел десять часов в переноске в качестве потерянного багажа "Аэрофлота". По словам очевидцев, сотрудники аэропорта сами не помогали и не давали напоить и накормить собаку сердобольным пассажирам, указала Baza.
В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что на время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании не могли остаться равнодушными и оказывали тоскующему питомцу необходимую заботу и внимание. Пса напоили, он находился под присмотром, сообщили в авиакомпании.
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Учитывая неопределенность возможного времени пребывания Семена в багажном отделении воздушной гавани, на помощь вызвали кинологическую службу авиакомпании для профессиональной антистрессовой работы с животным. Но к этому моменту хозяйка уже нашлась и Семен вернулся в привычное для себя окружение, заключили в пресс-службе "Аэрофлота".