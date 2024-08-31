https://ria.ru/20240831/sheremetevo-1969663381.html

Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке

Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке - РИА Новости, 31.08.2024

Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке

Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:47

2024-08-31T12:47

2024-08-31T14:23

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аэрофлот

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Аэрофлот". "Собака, которая прилетела накануне в багаже рейсом SU1831 из Минска, не была получена пассажиром после прилета. Сейчас она уже передана нашедшейся хозяйке", — говорится в публикации. В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что на время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании не могли остаться равнодушными и оказывали тоскующему питомцу необходимую заботу и внимание. Пса напоили, он находился под присмотром, сообщили в авиакомпании. Учитывая неопределенность возможного времени пребывания Семена в багажном отделении воздушной гавани, на помощь вызвали кинологическую службу авиакомпании для профессиональной антистрессовой работы с животным. Но к этому моменту хозяйка уже нашлась и Семен вернулся в привычное для себя окружение, заключили в пресс-службе "Аэрофлота".

https://ria.ru/20231110/shenok-1908770055.html

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Дарья Буймова

минск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество