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Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке - РИА Новости, 31.08.2024
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12:47 31.08.2024 (обновлено: 14:23 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/sheremetevo-1969663381.html
Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке
Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке - РИА Новости, 31.08.2024
Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке
Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:47
2024-08-31T14:23
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аэрофлот
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Аэрофлот". "Собака, которая прилетела накануне в багаже рейсом SU1831 из Минска, не была получена пассажиром после прилета. Сейчас она уже передана нашедшейся хозяйке", — говорится в публикации. В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что на время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании не могли остаться равнодушными и оказывали тоскующему питомцу необходимую заботу и внимание. Пса напоили, он находился под присмотром, сообщили в авиакомпании. Учитывая неопределенность возможного времени пребывания Семена в багажном отделении воздушной гавани, на помощь вызвали кинологическую службу авиакомпании для профессиональной антистрессовой работы с животным. Но к этому моменту хозяйка уже нашлась и Семен вернулся в привычное для себя окружение, заключили в пресс-службе "Аэрофлота".
https://ria.ru/20231110/shenok-1908770055.html
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Пропавший в Шереметьево пес вернулся к хозяйке

"Аэрофлот": пропавший в Шереметьево пес Семен вернулся к хозяйке

© iStock.com / Chris worldПереноска для собаки в аэропорту
Переноска для собаки в аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© iStock.com / Chris world
Переноска для собаки в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пес Семен, который провел несколько часов в переноске в аэропорту Шереметьево после перелета, вернулся к хозяйке, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Аэрофлот".
«
"Собака, которая прилетела накануне в багаже рейсом SU1831 из Минска, не была получена пассажиром после прилета. Сейчас она уже передана нашедшейся хозяйке", — говорится в публикации.

Как ранее написал Telegram-канал Baza, в Шереметьево пес Семен провел десять часов в переноске в качестве потерянного багажа "Аэрофлота". По словам очевидцев, сотрудники аэропорта сами не помогали и не давали напоить и накормить собаку сердобольным пассажирам, указала Baza.

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что на время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании не могли остаться равнодушными и оказывали тоскующему питомцу необходимую заботу и внимание. Пса напоили, он находился под присмотром, сообщили в авиакомпании.
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Учитывая неопределенность возможного времени пребывания Семена в багажном отделении воздушной гавани, на помощь вызвали кинологическую службу авиакомпании для профессиональной антистрессовой работы с животным. Но к этому моменту хозяйка уже нашлась и Семен вернулся в привычное для себя окружение, заключили в пресс-службе "Аэрофлота".
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