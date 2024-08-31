Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 31.08.2024 (обновлено: 18:09 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/shebekino-1969707423.html
В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов
В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов - РИА Новости, 31.08.2024
В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов
Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:36
2024-08-31T18:09
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969637745_0:98:960:638_1920x0_80_0_0_cc83a4d6a3724903619901eb2f251fd7.jpg
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Только за сегодня Вооруженные силы Украины трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он.Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969637745_0:143:960:863_1920x0_80_0_0_01800986e3bedb83dc646da4acebb744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов

В Шебекино украинскими обстрелами в субботу повреждены 12 многоквартирных домов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Только за сегодня Вооруженные силы Украины трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он.
Истребители F-16 Воздушных сил Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
"Лучше бежать в Россию". СМИ сообщили о тяжелом ударе, нанесенном Украине
Вчера, 11:12
Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала