https://ria.ru/20240831/shebekino-1969707423.html

В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов

В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов - РИА Новости, 31.08.2024

В Шебекино обстрелами повреждены 12 многоквартирных домов

Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:36

2024-08-31T17:36

2024-08-31T18:09

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Только за сегодня Вооруженные силы Украины трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он.Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия