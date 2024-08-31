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При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/shebekino-1969646536.html
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 31.08.2024
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель
В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:26
2024-08-31T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале. "В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. В результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом", - написал он. Добавляется, что помимо этого произошло возгорание сухой травы, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html
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происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель

Глава округа: при повторном обстреле Шебекино пострадал мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
"В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. В результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом", - написал он.
Добавляется, что помимо этого произошло возгорание сухой травы, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекино
 
 
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