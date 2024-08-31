https://ria.ru/20240831/shebekino-1969646536.html
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 31.08.2024
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель
В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:26
2024-08-31T10:26
2024-08-31T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969644494_0:286:960:826_1920x0_80_0_0_cae34044de3fdc16660170d9dd685aea.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале. "В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. В результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом", - написал он. Добавляется, что помимо этого произошло возгорание сухой травы, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969644494_0:196:960:916_1920x0_80_0_0_76741cb0936b67c194ffae6317929e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино
При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель
Глава округа: при повторном обстреле Шебекино пострадал мирный житель
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале
.
"В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. В результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом", - написал он.
Добавляется, что помимо этого произошло возгорание сухой травы, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется.