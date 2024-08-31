https://ria.ru/20240831/shebekino-1969646536.html

При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель

При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 31.08.2024

При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель

В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:26

2024-08-31T10:26

2024-08-31T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969644494_0:286:960:826_1920x0_80_0_0_cae34044de3fdc16660170d9dd685aea.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале. "В результате повторного обстрела Шебекино ранен мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. В результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом", - написал он. Добавляется, что помимо этого произошло возгорание сухой травы, пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино