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В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 31.08.2024 (обновлено: 09:43 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 31.08.2024
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:37
2024-08-31T09:43
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД", - написал он.Добавляется, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969609673.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Шебекино при обстреле пострадала женщина

В Шебекино при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД", - написал он.
Добавляется, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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