https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html

В Шебекино при обстреле пострадала женщина

В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 31.08.2024

В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:37

2024-08-31T08:37

2024-08-31T09:43

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969637745_0:98:960:638_1920x0_80_0_0_cc83a4d6a3724903619901eb2f251fd7.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД", - написал он.Добавляется, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969609673.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия