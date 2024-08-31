https://ria.ru/20240831/shebekino-1969633404.html
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 31.08.2024
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:37
2024-08-31T08:37
2024-08-31T09:43
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородского Шебекино, с осколочными ранениями ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД", - написал он.Добавляется, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969609673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Шебекино при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина