https://ria.ru/20240831/shatunov-1969726374.html

В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы

В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы

У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:44

2024-08-31T19:44

2024-08-31T20:16

культура

кумертау

оренбург

юрий шатунов

сергей кузнецов (архитектор)

ласковый май

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций 80-х годов, высадили цветы в память о нем, передает корреспондент РИА Новости. "Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений", - гласит надпись на табличке. К концу августа распустившиеся белые розы украсили двор. В 1986 году Кузнецов и Шатуновсоздали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы". Группу начали приглашать выступать в местный Дворец культуры и на дискотеки. В 1987 году в репертуаре группы появились композиции, ставшие настоящими хитами, – "Лето", "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег" и другие. В 1988 году вышел первый альбом группы. Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html

https://ria.ru/20230327/shatunov-1860862413.html

кумертау

оренбург

москва

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кумертау, оренбург, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май, москва