Рейтинг@Mail.ru
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:44 31.08.2024 (обновлено: 20:16 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/shatunov-1969726374.html
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы
У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:44
2024-08-31T20:16
культура
кумертау
оренбург
юрий шатунов
сергей кузнецов (архитектор)
ласковый май
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969731854_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad5c7e74060d046755dfce3408cab3d6.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций 80-х годов, высадили цветы в память о нем, передает корреспондент РИА Новости. "Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений", - гласит надпись на табличке. К концу августа распустившиеся белые розы украсили двор. В 1986 году Кузнецов и Шатуновсоздали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы". Группу начали приглашать выступать в местный Дворец культуры и на дискотеки. В 1987 году в репертуаре группы появились композиции, ставшие настоящими хитами, – "Лето", "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег" и другие. В 1988 году вышел первый альбом группы. Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html
https://ria.ru/20230327/shatunov-1860862413.html
кумертау
оренбург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969731854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c1f754170c579b3348544f7c35d5b524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кумертау, оренбург, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май, москва
Культура, Кумертау, Оренбург, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Ласковый май, Москва
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы

У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил Шатунов, высадили белые розы

© РИА НовостиБелые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций 80-х годов, высадили цветы в память о нем, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений", - гласит надпись на табличке.
Скандал в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова
13 июля, 21:29
К концу августа распустившиеся белые розы украсили двор.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург. В интернате он познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов начал заниматься вокалом и делать первые пробные записи песен Сергея Кузнецова.

© РИА НовостиБелые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
В 1986 году Кузнецов и Шатуновсоздали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы". Группу начали приглашать выступать в местный Дворец культуры и на дискотеки. В 1987 году в репертуаре группы появились композиции, ставшие настоящими хитами, – "Лето", "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег" и другие. В 1988 году вышел первый альбом группы.
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
Макет памятника Сергею Кузнецову и Юрию Шатунову в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге
27 марта 2023, 12:38
 
КультураКумертауОренбургЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый майМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала