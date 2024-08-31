В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы
У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил Шатунов, высадили белые розы
© РИА НовостиБелые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
© РИА Новости
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнявший песню "Белые розы" - одну из самых популярных композиций 80-х годов, высадили цветы в память о нем, передает корреспондент РИА Новости.
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"Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений", - гласит надпись на табличке.
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К концу августа распустившиеся белые розы украсили двор.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург. В интернате он познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов начал заниматься вокалом и делать первые пробные записи песен Сергея Кузнецова.
© РИА НовостиБелые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
© РИА Новости
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов
В 1986 году Кузнецов и Шатуновсоздали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы". Группу начали приглашать выступать в местный Дворец культуры и на дискотеки. В 1987 году в репертуаре группы появились композиции, ставшие настоящими хитами, – "Лето", "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег" и другие. В 1988 году вышел первый альбом группы.
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
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