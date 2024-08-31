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При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб - РИА Новости, 31.08.2024
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14:12 31.08.2024 (обновлено: 19:11 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/samolet-1969675639.html
При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб
При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб - РИА Новости, 31.08.2024
При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб
Все находившиеся на борту самолета, аварийно севшего в Северной Осетии, живы, сообщил РИА Новости представитель Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России РИА... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:12
2024-08-31T19:11
происшествия
россия
досааф
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Все находившиеся на борту самолета, аварийно севшего в Северной Осетии, живы, сообщил РИА Новости представитель Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России РИА Новости"Все люди живы", - заявил официальный представитель аэроклуба.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 взрослых, парашютистов, и 2 детей.
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происшествия, россия, досааф
Происшествия, Россия, ДОСААФ
При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб

Все пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Северной Осетии, живы

© МЧС России/TelegramМесто происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
Место происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Все находившиеся на борту самолета, аварийно севшего в Северной Осетии, живы, сообщил РИА Новости представитель Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России РИА Новости
"Все люди живы", - заявил официальный представитель аэроклуба.
В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 взрослых, парашютистов, и 2 детей.
Водолаз во время поисковой операции на озере Гурон - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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