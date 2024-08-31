https://ria.ru/20240831/samolet-1969675639.html

При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб

При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб - РИА Новости, 31.08.2024

При аварийной посадке самолета в Северной Осетии никто не погиб

Все находившиеся на борту самолета, аварийно севшего в Северной Осетии, живы, сообщил РИА Новости представитель Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России РИА... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:12

2024-08-31T14:12

2024-08-31T19:11

происшествия

россия

досааф

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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Все находившиеся на борту самолета, аварийно севшего в Северной Осетии, живы, сообщил РИА Новости представитель Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России РИА Новости"Все люди живы", - заявил официальный представитель аэроклуба.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 взрослых, парашютистов, и 2 детей.

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, досааф