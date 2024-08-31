https://ria.ru/20240831/samolet-1969671407.html
В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку
В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 31.08.2024
В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку
В Пригородном районе Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщило ГУ МЧС региона. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:44
2024-08-31T13:44
2024-08-31T19:08
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости. В Пригородном районе Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщило ГУ МЧС региона."Самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жесткую посадку", — уточнили в ведомстве.По имеющейся информации, на борту находились десять парашютистов и двое детей.
https://ria.ru/20240831/kamchatka-1969656983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку
Самолет аварийно сел в Северной Осетии, среди пассажиров двое детей