https://ria.ru/20240831/samolet-1969671407.html

В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку

В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 31.08.2024

В Северной Осетии самолет совершил аварийную посадку

В Пригородном районе Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщило ГУ МЧС региона. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:44

2024-08-31T13:44

2024-08-31T19:08

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости. В Пригородном районе Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщило ГУ МЧС региона."Самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жесткую посадку", — уточнили в ведомстве.По имеющейся информации, на борту находились десять парашютистов и двое детей.

https://ria.ru/20240831/kamchatka-1969656983.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания