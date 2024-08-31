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СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет - РИА Новости, 31.08.2024
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01:04 31.08.2024 (обновлено: 10:08 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T01:04
2024-08-31T10:08
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press.По информации СМИ, в самолете находились 56-летний Брук Стауффер и его невеста Карен Доддс, которая управляла воздушным транспортом. Они вылетели из Макино-Айленд летом 2007 года и потерпели крушение.Спустя два месяца поисковики нашли останки женщины на дне озера Гурон, но сам самолет и тело Стауффера так и не были обнаружены. В 2023 году тело мужчины помогла найти частная поисковая команда.Водолазы вытащили его скелет из рухнувшего в озеро самолета. Позднее экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу.
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
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СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет

AP: в США нашли разбившийся 17 лет назад самолет на дне озера

© Great Lakes Search and RecoveryВодолаз во время поисковой операции на озере Гурон
Водолаз во время поисковой операции на озере Гурон - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Great Lakes Search and Recovery
Водолаз во время поисковой операции на озере Гурон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press.
По информации СМИ, в самолете находились 56-летний Брук Стауффер и его невеста Карен Доддс, которая управляла воздушным транспортом. Они вылетели из Макино-Айленд летом 2007 года и потерпели крушение.
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Пропавший в Приморье самолет разбился
7 августа, 02:25
Спустя два месяца поисковики нашли останки женщины на дне озера Гурон, но сам самолет и тело Стауффера так и не были обнаружены. В 2023 году тело мужчины помогла найти частная поисковая команда.
© Фото : NamUsБрук Стауффер и Карен Доддс
Брук Стауффер и Карен Доддс - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : NamUs
Брук Стауффер и Карен Доддс
Водолазы вытащили его скелет из рухнувшего в озеро самолета. Позднее экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу.
Сотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области
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