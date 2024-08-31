https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T01:04
2024-08-31T01:04
2024-08-31T10:08
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969643085_50:0:679:354_1920x0_80_0_0_ceeeeaef36d96c56593d0ff61493c57a.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press.По информации СМИ, в самолете находились 56-летний Брук Стауффер и его невеста Карен Доддс, которая управляла воздушным транспортом. Они вылетели из Макино-Айленд летом 2007 года и потерпели крушение.Спустя два месяца поисковики нашли останки женщины на дне озера Гурон, но сам самолет и тело Стауффера так и не были обнаружены. В 2023 году тело мужчины помогла найти частная поисковая команда.Водолазы вытащили его скелет из рухнувшего в озеро самолета. Позднее экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу.
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
https://ria.ru/20240818/proverka-1966928114.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969643085_129:0:601:354_1920x0_80_0_0_6eea1c27a6ca4ea3348c9e74c764f838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
AP: в США нашли разбившийся 17 лет назад самолет на дне озера
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press.
По информации СМИ, в самолете находились 56-летний Брук Стауффер и его невеста Карен Доддс, которая управляла воздушным транспортом. Они вылетели из Макино-Айленд летом 2007 года и потерпели крушение.
Спустя два месяца поисковики нашли останки женщины на дне озера Гурон, но сам самолет и тело Стауффера так и не были обнаружены. В 2023 году тело мужчины помогла найти частная поисковая команда.
Водолазы вытащили его скелет из рухнувшего в озеро самолета. Позднее экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу.