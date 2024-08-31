https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет

СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет - РИА Новости, 31.08.2024

СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет

Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T01:04

2024-08-31T01:04

2024-08-31T10:08

в мире

сша

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пропавший в США 17 лет назад маленький самолет Socata TB-20 Trinidad с останками пассажира нашли на дне озера Гурон, сообщило агентство Associated Press.По информации СМИ, в самолете находились 56-летний Брук Стауффер и его невеста Карен Доддс, которая управляла воздушным транспортом. Они вылетели из Макино-Айленд летом 2007 года и потерпели крушение.Спустя два месяца поисковики нашли останки женщины на дне озера Гурон, но сам самолет и тело Стауффера так и не были обнаружены. В 2023 году тело мужчины помогла найти частная поисковая команда.Водолазы вытащили его скелет из рухнувшего в озеро самолета. Позднее экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу.

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

https://ria.ru/20240818/proverka-1966928114.html

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