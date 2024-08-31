https://ria.ru/20240831/rvio-1969614146.html

В РВИО рассказали о ключевом сражении в конфликте на Халхин-Голе

В РВИО рассказали о ключевом сражении в конфликте на Халхин-Голе - РИА Новости, 31.08.2024

В РВИО рассказали о ключевом сражении в конфликте на Халхин-Голе

Ключевым в вооруженном конфликте на Халхин-Голе 85 лет назад стало Баин-Цаганское сражение, произошедшее в начале июля 1939 года, где в полной мере раскрылся... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:17

2024-08-31T00:17

2024-08-31T00:18

япония

монголия

ссср

георгий жуков

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ключевым в вооруженном конфликте на Халхин-Голе 85 лет назад стало Баин-Цаганское сражение, произошедшее в начале июля 1939 года, где в полной мере раскрылся полководческий талант Георгия Жукова, заявил РИА Новости научный сотрудник Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский. Бои на Халхин-Голе развивались на протяжении полугода - с мая по сентябрь 1939 года. "Можно твердо сказать, что ключевым в вооруженном конфликте стало Баин-Цаганское сражение, произошедшее в начале июля 1939 года, где в полной мере раскрылся полководческий талант Г.К. Жукова", - подчеркнул он. План вторжения частей 6-й отдельной армии Японии и приданных ей частей марионеточного государства Маньчжоу-го мог предусматривать создание очередного враждебного СССР и Китаю государства под контролем Японии, на этот раз на территории Монголии. "Япония воспринимала монголов как своих потенциальных младших союзников, а возглавлявших в тот момент Монголию коммунистов - лишь как тонкую надстройку, уничтожив которую можно было подчинить себе эту стратегически важную страну в самом центре Азии. Японское военно-политическое руководство надеялось, что если удастся быстро выбить части РККА и разгромить власть Советов в Монголии, то монголы согласятся стать частью великой восточноазиатской сферы сопроцветания, которая провозглашалась Японией в качестве сверх идеи. Естественно, это было лишь прикрытием для последовательного порабощения огромных пространств в Азии и Тихоокеанском регионе Японской империей", - сказал Шполянский. Однако японцы встретили ожесточенное сопротивление не только монгольских войск, но и советских. "После победы в Баин-Цаганском сражении, которое тем не менее стоило больших потерь и нашим войскам, и японцам, к нам перешла стратегическая инициатива, и Жуков в этих условиях смог разработать операцию по нанесению окончательного поражения японской группировке на противоположном берегу реки Халхин-Гол", - отмечает историк. Советские войска неожиданно для японской армии ударили по северным оборонительным позициям. Оперативной внезапности удалось достичь благодаря обеспечению быстрой переправы танков через реку Халхин-Гол: на славу поработали советские военные инженеры. "Таким образом, к 26 августа советским и монгольским частям удалось достичь полного окружения группировки противника на противоположном берегу Халхин-Гола. Главную роль в окружении сыграли маневренные бронетанковые части, которые зачастую весьма рискованно действовали в отрыве от пехотных подразделений", - замечает Шполянский. В окружении оказалось несколько десятков тысяч солдат и офицеров противника. Точные цифры до сих пор не известны и остаются предметом дискуссий историков. Предпринимаемые японцами деблокирующие удары не увенчались успехом. Оставшиеся в окружении подразделения, по сути, были брошены на уничтожение. И к концу августа разгром японских войск удалось завершить. В ходе операции не стихали воздушные бои. Превосходство Японии в небе удалось свести на нет к июлю, а далее командование РККА смогло реализовать преимущества советских ВВС. Командовал летчиками опытнейший герой войны в Испании Яков Смушкевич. "Кроме того, первый в истории мировой авиации таран наземной цели на подбитом самолете совершил советский летчик Михаил Ююкин как раз в ходе советско-японского конфликта на Халхин-Голе, позже подобные подвиги станут называть "огненными таранами", - добавил историк. За счет успешного взаимодействия различных родов войск советским войскам удалось победить Японию и на земле, и в воздухе. Дальнейшее противостояние СССР японские генералы посчитали слишком затратными и после заключения перемирия, зафиксировавшего победу советских и монгольских войск, японцы развернули свою агрессию на юг - против переживавшего тогда не лучшие времена и разделенного гражданским противостоянием Китая.

https://ria.ru/20240830/arkhivy-1969354037.html

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968183140.html

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20230831/rasprava-1893305781.html

япония

монголия

ссср

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япония, монголия, ссср, георгий жуков, российское военно-историческое общество (рвио), общество