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Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 31.08.2024
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Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 31.08.2024
Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки
Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщило в субботу министерство обороны РФ в официальном... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:23
2024-08-31T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщило в субботу министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 75 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное), говорится в сообщении военного ведомства. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. 10 запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - отмечает Минобороны.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Брянская область
Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

Минобороны: ВС России под Белгородом получили дополнительные комплексы разведки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщило в субботу министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.
Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 75 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное), говорится в сообщении военного ведомства.
"От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. 10 запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - отмечает Минобороны.
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