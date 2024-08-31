https://ria.ru/20240831/razvedka-1969645859.html

Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки - РИА Новости, 31.08.2024

Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщило в субботу министерство обороны РФ в официальном... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:23

2024-08-31T10:23

2024-08-31T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщило в субботу министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 75 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное), говорится в сообщении военного ведомства. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. 10 запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", - отмечает Минобороны.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969606335.html

белгородская область

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

безопасность, белгородская область, россия, брянская область