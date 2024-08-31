Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли убийство сорокалетней давности - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/rassledovanie-1969644872.html
В США раскрыли убийство сорокалетней давности
В США раскрыли убийство сорокалетней давности - РИА Новости, 31.08.2024
В США раскрыли убийство сорокалетней давности
Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:17
2024-08-31T10:17
в мире
вашингтон (штат)
сша
арканзас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d69f85165c292a955c09345525f51e.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. "Благодаря образу ДНК, взятому с окурка, удалось арестовать подозреваемого в убийстве женщины в штате Вашингтон в 1980 году", - сообщается на сайте телеканала. Обвиняемый в убийстве тридцатилетней Дороти Марии Силзел был арестован в штате Арканзас. Его зовут Кеннет Дуэйн Кундерт, на данный момент ему 65 лет. Силзел была найдена мертвой в своем доме в Кенте в феврале 1980 года с признаками удушения. С места преступления собрали образцы ДНК, однако на тот момент не было технологий, способных идентифицировать подозреваемого. Впоследствии следователи сравнивали множество образов ДНК с полученным на месте преступления, но совпадений не было. Лишь в 2022 году при помощи генетической генеалогии удалось установить личности 11 подозреваемых. Один из них Кеннет Дуэйн Кундерт, а также его брат в 2023 году находились под стражей за другое преступление. Когда им предложили добровольно предоставить образцы ДНК, Кеннет Дуэйн отказался. Правоохранительные органы взяли его под наблюдение и проверили образец ДНК с его окурка. Он совпал с профилем ДНК нападавшего. Кундерта задержали, сейчас он ожидает перевод в штат Вашингтон.
https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
вашингтон (штат)
сша
арканзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_050b67329118c90abf0144153e453a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, арканзас
В мире, Вашингтон (штат), США, Арканзас
В США раскрыли убийство сорокалетней давности

CNN: в США раскрыли убийство сорокалетней давности благодаря ДНК с окурка

© AP Photo / Nell RedmondПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
"Благодаря образу ДНК, взятому с окурка, удалось арестовать подозреваемого в убийстве женщины в штате Вашингтон в 1980 году", - сообщается на сайте телеканала.
Серийный убийца Томас Крич - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей
29 февраля, 01:25
Обвиняемый в убийстве тридцатилетней Дороти Марии Силзел был арестован в штате Арканзас. Его зовут Кеннет Дуэйн Кундерт, на данный момент ему 65 лет.
Силзел была найдена мертвой в своем доме в Кенте в феврале 1980 года с признаками удушения. С места преступления собрали образцы ДНК, однако на тот момент не было технологий, способных идентифицировать подозреваемого. Впоследствии следователи сравнивали множество образов ДНК с полученным на месте преступления, но совпадений не было.
Лишь в 2022 году при помощи генетической генеалогии удалось установить личности 11 подозреваемых. Один из них Кеннет Дуэйн Кундерт, а также его брат в 2023 году находились под стражей за другое преступление. Когда им предложили добровольно предоставить образцы ДНК, Кеннет Дуэйн отказался.
Правоохранительные органы взяли его под наблюдение и проверили образец ДНК с его окурка. Он совпал с профилем ДНК нападавшего. Кундерта задержали, сейчас он ожидает перевод в штат Вашингтон.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни
24 июня, 01:16
 
В миреВашингтон (штат)СШААрканзас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала