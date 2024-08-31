https://ria.ru/20240831/rassledovanie-1969644872.html
В США раскрыли убийство сорокалетней давности
В США раскрыли убийство сорокалетней давности - РИА Новости, 31.08.2024
В США раскрыли убийство сорокалетней давности
Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:17
2024-08-31T10:17
2024-08-31T10:17
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. "Благодаря образу ДНК, взятому с окурка, удалось арестовать подозреваемого в убийстве женщины в штате Вашингтон в 1980 году", - сообщается на сайте телеканала. Обвиняемый в убийстве тридцатилетней Дороти Марии Силзел был арестован в штате Арканзас. Его зовут Кеннет Дуэйн Кундерт, на данный момент ему 65 лет. Силзел была найдена мертвой в своем доме в Кенте в феврале 1980 года с признаками удушения. С места преступления собрали образцы ДНК, однако на тот момент не было технологий, способных идентифицировать подозреваемого. Впоследствии следователи сравнивали множество образов ДНК с полученным на месте преступления, но совпадений не было. Лишь в 2022 году при помощи генетической генеалогии удалось установить личности 11 подозреваемых. Один из них Кеннет Дуэйн Кундерт, а также его брат в 2023 году находились под стражей за другое преступление. Когда им предложили добровольно предоставить образцы ДНК, Кеннет Дуэйн отказался. Правоохранительные органы взяли его под наблюдение и проверили образец ДНК с его окурка. Он совпал с профилем ДНК нападавшего. Кундерта задержали, сейчас он ожидает перевод в штат Вашингтон.
https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (штат), сша, арканзас
В мире, Вашингтон (штат), США, Арканзас
В США раскрыли убийство сорокалетней давности
CNN: в США раскрыли убийство сорокалетней давности благодаря ДНК с окурка
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Убийство женщины сорокалетней давности удалось раскрыть в США благодаря образцу ДНК с окурка, передает телеканал CNN
со ссылкой на полицию.
"Благодаря образу ДНК, взятому с окурка, удалось арестовать подозреваемого в убийстве женщины в штате Вашингтон в 1980 году", - сообщается на сайте телеканала.
Обвиняемый в убийстве тридцатилетней Дороти Марии Силзел был арестован в штате Арканзас. Его зовут Кеннет Дуэйн Кундерт, на данный момент ему 65 лет.
Силзел была найдена мертвой в своем доме в Кенте в феврале 1980 года с признаками удушения. С места преступления собрали образцы ДНК, однако на тот момент не было технологий, способных идентифицировать подозреваемого. Впоследствии следователи сравнивали множество образов ДНК с полученным на месте преступления, но совпадений не было.
Лишь в 2022 году при помощи генетической генеалогии удалось установить личности 11 подозреваемых. Один из них Кеннет Дуэйн Кундерт, а также его брат в 2023 году находились под стражей за другое преступление. Когда им предложили добровольно предоставить образцы ДНК, Кеннет Дуэйн отказался.
Правоохранительные органы взяли его под наблюдение и проверили образец ДНК с его окурка. Он совпал с профилем ДНК нападавшего. Кундерта задержали, сейчас он ожидает перевод в штат Вашингтон.