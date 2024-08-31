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В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/raketa-1969698516.html
В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS
В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 31.08.2024
В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS
Пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:24
2024-08-31T16:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "За сутки пиротехники МЧС обследовали два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала работ специалисты очистили в регионе более 22 гектаров и обезвредили свыше 300 опасных боеприпасов, уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240824/raketa-1968200955.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS

Пиротехники МЧС за сутки обследовали в Курской области два населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда РСЗО HIMARS
Осколки снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"За сутки пиротехники МЧС обследовали два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS", - говорится в сообщении.
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Всего с начала работ специалисты очистили в регионе более 22 гектаров и обезвредили свыше 300 опасных боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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