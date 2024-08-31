https://ria.ru/20240831/raketa-1969698516.html

В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS

В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 31.08.2024

В Курской области обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS

Пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:24

2024-08-31T16:24

2024-08-31T16:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "За сутки пиротехники МЧС обследовали два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала работ специалисты очистили в регионе более 22 гектаров и обезвредили свыше 300 опасных боеприпасов, уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240824/raketa-1968200955.html

https://ria.ru/20240823/bomby-1968055780.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность