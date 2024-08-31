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Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2024
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13:39 31.08.2024 (обновлено: 14:00 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/putin-1969670494.html
Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков
Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2024
Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин ежедневно и даже ежечасно контактирует с главами регионов, где острая ситуация, а также с главами силовых и социальных ведомств,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:39
2024-08-31T14:00
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
павел зарубин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно и даже ежечасно контактирует с главами регионов, где острая ситуация, а также с главами силовых и социальных ведомств, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительные органы, строители и так далее. Это забота о людях, как организованы пункты временного размещения, куда точно приехали люди, где они размещены, куда пойдут дети учиться с 1 сентября. Это все происходит в течение суток. И это все происходит ежедневно", - сказал Песков.Он добавил, что помимо этого глава государства работает с документами, подписывает указы и перечни поручений, причём "речь идёт о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем, как поставить подпись"."Здесь, конечно, если весь объем себе представить, то иногда и суток мало. А ещё плюс региональные поездки и все остальное", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html
https://ria.ru/20240831/putin-1969671218.html
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владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, павел зарубин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков

Песков: Путин ежедневно контактирует с главами регионов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно и даже ежечасно контактирует с главами регионов, где острая ситуация, а также с главами силовых и социальных ведомств, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
"Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительные органы, строители и так далее. Это забота о людях, как организованы пункты временного размещения, куда точно приехали люди, где они размещены, куда пойдут дети учиться с 1 сентября. Это все происходит в течение суток. И это все происходит ежедневно", - сказал Песков.
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Он добавил, что помимо этого глава государства работает с документами, подписывает указы и перечни поручений, причём "речь идёт о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем, как поставить подпись".
"Здесь, конечно, если весь объем себе представить, то иногда и суток мало. А ещё плюс региональные поездки и все остальное", - добавил Песков.
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Владимир ПутинРоссияПолитикаДмитрий ПесковПавел ЗарубинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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