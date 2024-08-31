https://ria.ru/20240831/putin-1969670494.html

Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков

Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2024

Путин ежедневно контактирует с главами регионов, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин ежедневно и даже ежечасно контактирует с главами регионов, где острая ситуация, а также с главами силовых и социальных ведомств,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:39

2024-08-31T13:39

2024-08-31T14:00

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

павел зарубин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно и даже ежечасно контактирует с главами регионов, где острая ситуация, а также с главами силовых и социальных ведомств, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительные органы, строители и так далее. Это забота о людях, как организованы пункты временного размещения, куда точно приехали люди, где они размещены, куда пойдут дети учиться с 1 сентября. Это все происходит в течение суток. И это все происходит ежедневно", - сказал Песков.Он добавил, что помимо этого глава государства работает с документами, подписывает указы и перечни поручений, причём "речь идёт о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем, как поставить подпись"."Здесь, конечно, если весь объем себе представить, то иногда и суток мало. А ещё плюс региональные поездки и все остальное", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, павел зарубин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)