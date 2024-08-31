https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.08.2024
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:32
2024-08-31T13:32
2024-08-31T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле
Песков: Путин получает доклады от военных не только днем, но и ночью