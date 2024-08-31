https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html

Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле

Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.08.2024

Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:32

2024-08-31T13:32

2024-08-31T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков