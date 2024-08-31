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Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 31.08.2024 (обновлено: 13:40 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.08.2024
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:32
2024-08-31T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле

Песков: Путин получает доклады от военных не только днем, но и ночью

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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