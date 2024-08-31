https://ria.ru/20240831/pozhrar-1969677272.html

У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля

У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля - РИА Новости, 31.08.2024

У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля

Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:25

2024-08-31T14:25

2024-08-31T14:40

происшествия

салават

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969673296_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f33e2de4792305b24ac6a635092ac269.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. В Салавате на улице Уфимская на первом этаже торгового центра в складском помещении загорелось имущество и бытовая техника. Огонь быстро распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешёл на кровлю. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника. Поданы четыре пожарных ствола. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России."Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет", - также говорится в сообщении.К тушению привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html

https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html

салават

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)