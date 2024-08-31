https://ria.ru/20240831/pozhrar-1969677272.html
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля - РИА Новости, 31.08.2024
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля
Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:25
2024-08-31T14:25
2024-08-31T14:40
происшествия
салават
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. В Салавате на улице Уфимская на первом этаже торгового центра в складском помещении загорелось имущество и бытовая техника. Огонь быстро распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешёл на кровлю. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника. Поданы четыре пожарных ствола. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России."Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет", - также говорится в сообщении.К тушению привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html
салават
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля
У горящего ТЦ в Салавате частично обрушилась кровля, пожар локализовали
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили
в пресс-службе МЧС России.
"В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. В Салавате на улице Уфимская на первом этаже торгового центра в складском помещении загорелось имущество и бытовая техника. Огонь быстро распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешёл на кровлю. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника. Поданы четыре пожарных ствола. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.
"Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет", - также говорится в сообщении.
К тушению привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники.