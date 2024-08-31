Рейтинг@Mail.ru
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 31.08.2024 (обновлено: 14:40 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhrar-1969677272.html
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля - РИА Новости, 31.08.2024
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля
Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:25
2024-08-31T14:40
происшествия
салават
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969673296_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f33e2de4792305b24ac6a635092ac269.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. В Салавате на улице Уфимская на первом этаже торгового центра в складском помещении загорелось имущество и бытовая техника. Огонь быстро распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешёл на кровлю. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника. Поданы четыре пожарных ствола. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России."Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет", - также говорится в сообщении.К тушению привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html
салават
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969673296_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_9515af2fe808190b404e05752cf99a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У горящего ТЦ в башкирском Салавате частично обрушилась кровля

У горящего ТЦ в Салавате частично обрушилась кровля, пожар локализовали

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramЛиквидация пожара в торговом центре в башкирском городе Салават
Ликвидация пожара в торговом центре в башкирском городе Салават - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Ликвидация пожара в торговом центре в башкирском городе Салават
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Башкортостане на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. В Салавате на улице Уфимская на первом этаже торгового центра в складском помещении загорелось имущество и бытовая техника. Огонь быстро распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешёл на кровлю. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
Вчера, 10:43
Отмечается, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника. Поданы четыре пожарных ствола. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.
"Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет", - также говорится в сообщении.
К тушению привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно
29 августа, 14:57
 
ПроисшествияСалаватМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала