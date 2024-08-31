https://ria.ru/20240831/pozhary-1969644137.html

В России за сутки потушили 15 природных пожаров

В России за сутки потушили 15 природных пожаров - РИА Новости, 31.08.2024

В России за сутки потушили 15 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на площади 35 108 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:12

2024-08-31T10:12

2024-08-31T10:12

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 15 природных пожаров на площади 35 108 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 августа 2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 35 108 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи на территории РФ было 65 лесных пожара на площади 190 821 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 20 пожаров на 88 108 гектарах.

https://ria.ru/20240707/pozhary-1957971640.html

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии