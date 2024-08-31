https://ria.ru/20240831/pozhar-1969752695.html

В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар

В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2024

В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске, в одной из квартир пострадали восемь человек, включая семь детей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.09.2024

2024-08-31T23:58

2024-08-31T23:58

2024-09-01T00:02

происшествия

егорьевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске, в одной из квартир пострадали восемь человек, включая семь детей, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."В Егорьевске, на улице Новой, дом 9, произошел пожар в квартире. Пострадали восемь человек, семь из них - несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.Возгорание на данный момент ликвидировано.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969715606.html

егорьевск

россия

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2024

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происшествия, егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)