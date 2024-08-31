https://ria.ru/20240831/pozhar-1969752695.html
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2024
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске, в одной из квартир пострадали восемь человек, включая семь детей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.09.2024
2024-08-31T23:58
2024-08-31T23:58
2024-09-01T00:02
происшествия
егорьевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске, в одной из квартир пострадали восемь человек, включая семь детей, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."В Егорьевске, на улице Новой, дом 9, произошел пожар в квартире. Пострадали восемь человек, семь из них - несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.Возгорание на данный момент ликвидировано.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969715606.html
егорьевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Егорьевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар, 8 человек пострадали