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В Ростовской области загорелась трава - РИА Новости, 31.08.2024
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22:25 31.08.2024
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В Ростовской области загорелась трава
В Ростовской области загорелась трава - РИА Новости, 31.08.2024
В Ростовской области загорелась трава
Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:25
2024-08-31T22:25
происшествия
белая калитва
ростовская область
россия
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 21.09 поступило сообщение о пожаре в городе Белая Калитва, на улице Верхняя. Горит трава на площади 500 квадратных метров", - сказал он. В тушении задействованы десять человек и три единицы техники.
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957581679.html
белая калитва
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происшествия, белая калитва, ростовская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Белая Калитва, Ростовская область, Россия, Природные пожары в России
В Ростовской области загорелась трава

В Ростовской области загорелась трава на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 21.09 поступило сообщение о пожаре в городе Белая Калитва, на улице Верхняя. Горит трава на площади 500 квадратных метров", - сказал он.
В тушении задействованы десять человек и три единицы техники.
Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Ростовской области загорелись десять частных домов
5 июля, 10:42
 
ПроисшествияБелая КалитваРостовская областьРоссияПриродные пожары в России
 
 
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