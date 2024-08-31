https://ria.ru/20240831/pozhar-1969746182.html

В Ростовской области загорелась трава

В Ростовской области загорелась трава - РИА Новости, 31.08.2024

В Ростовской области загорелась трава

Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:25

2024-08-31T22:25

2024-08-31T22:25

происшествия

белая калитва

ростовская область

россия

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 21.09 поступило сообщение о пожаре в городе Белая Калитва, на улице Верхняя. Горит трава на площади 500 квадратных метров", - сказал он. В тушении задействованы десять человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20240705/pozhar-1957581679.html

белая калитва

ростовская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белая калитва, ростовская область, россия, природные пожары в россии