https://ria.ru/20240831/pozhar-1969746182.html
В Ростовской области загорелась трава
В Ростовской области загорелась трава - РИА Новости, 31.08.2024
В Ростовской области загорелась трава
Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:25
2024-08-31T22:25
2024-08-31T22:25
происшествия
белая калитва
ростовская область
россия
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Трава загорелась в городе Белая Калитва Ростовской области на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 21.09 поступило сообщение о пожаре в городе Белая Калитва, на улице Верхняя. Горит трава на площади 500 квадратных метров", - сказал он. В тушении задействованы десять человек и три единицы техники.
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белая калитва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белая калитва, ростовская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Белая Калитва, Ростовская область, Россия, Природные пожары в России
В Ростовской области загорелась трава
В Ростовской области загорелась трава на площади 500 квадратных метров