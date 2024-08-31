https://ria.ru/20240831/pozhar-1969715606.html

В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар

В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 31.08.2024

В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:47

2024-08-31T18:47

2024-08-31T18:54

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715103_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_49575993797fecee1148525842502a99.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в центре Москвы в субботу на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению привлекли четыре вертолета, а также пожарный корабль. Огонь был локализован на 1 тысячи "квадратах".

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)