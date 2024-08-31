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В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар
В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 31.08.2024
В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:47
2024-08-31T18:47
2024-08-31T18:54
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в центре Москвы в субботу на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению привлекли четыре вертолета, а также пожарный корабль. Огонь был локализован на 1 тысячи "квадратах".
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар
В здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидировали пожар