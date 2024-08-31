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В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие
Вентиляционный короб загорелся в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы, спасены 11 человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:13
2024-08-31T17:13
2024-08-31T17:50
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вентиляционный короб загорелся в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы, спасены 11 человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Отмечается, что ранее в субботу поступило сообщение о пожаре по адресу улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 1."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в вентиляционном коробе 19-этажного строящегося административного здания. С вышележащих этажей огнеборцами спасено 11 человек. К сожалению, два человека пострадало", - говорится в сообщении.Работы по ликвидации пожара продолжаются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969633770.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие
МЧС: при пожаре в 19-этажном здании в Москве спасли 11 человек, 2 пострадали