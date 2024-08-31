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В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.08.2024
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17:13 31.08.2024 (обновлено: 17:50 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969703234.html
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие
Вентиляционный короб загорелся в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы, спасены 11 человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:13
2024-08-31T17:50
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вентиляционный короб загорелся в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы, спасены 11 человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Отмечается, что ранее в субботу поступило сообщение о пожаре по адресу улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 1."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в вентиляционном коробе 19-этажного строящегося административного здания. С вышележащих этажей огнеборцами спасено 11 человек. К сожалению, два человека пострадало", - говорится в сообщении.Работы по ликвидации пожара продолжаются, добавили в ведомстве.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве загорелось 19-этажное здание, есть пострадавшие

МЧС: при пожаре в 19-этажном здании в Москве спасли 11 человек, 2 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вентиляционный короб загорелся в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы, спасены 11 человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Отмечается, что ранее в субботу поступило сообщение о пожаре по адресу улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 1.
«
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в вентиляционном коробе 19-этажного строящегося административного здания. С вышележащих этажей огнеборцами спасено 11 человек. К сожалению, два человека пострадало", - говорится в сообщении.
Работы по ликвидации пожара продолжаются, добавили в ведомстве.
Место пожара в административном здании в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
На западе Москвы загорелось административное здание
Вчера, 08:46
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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