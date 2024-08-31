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Пожар в здании на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 31.08.2024
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16:40 31.08.2024 (обновлено: 17:01 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969699976.html
Пожар в здании на западе Москвы локализовали
Пожар в здании на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 31.08.2024
Пожар в здании на западе Москвы локализовали
Пожар в административном здании на западе Москвы локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:40
2024-08-31T17:01
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар в административном здании на западе Москвы локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что горит трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве на площади 1 тысячи квадратных метров."Пожар в административном здании на западе столицы локализован на площади 1000 квадратных метрах. Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены экспертами пожарно-технической лаборатории", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев" , средства БПЛА, а также четыре вертолета КА 32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969676651.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании на западе Москвы локализовали

Пожар в здании на западе Москвы локализовали на площади в тысячу квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар в административном здании на западе Москвы локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что горит трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве на площади 1 тысячи квадратных метров.
Вертолеты продолжают тушить пожар на Бережковской набережной - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
Вчера, 14:23
"Пожар в административном здании на западе столицы локализован на площади 1000 квадратных метрах. Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены экспертами пожарно-технической лаборатории", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев" , средства БПЛА, а также четыре вертолета КА 32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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