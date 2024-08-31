https://ria.ru/20240831/pozhar-1969699976.html

Пожар в здании на западе Москвы локализовали

Пожар в здании на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 31.08.2024

Пожар в здании на западе Москвы локализовали

Пожар в административном здании на западе Москвы локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:40

2024-08-31T16:40

2024-08-31T17:01

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар в административном здании на западе Москвы локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что горит трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве на площади 1 тысячи квадратных метров."Пожар в административном здании на западе столицы локализован на площади 1000 квадратных метрах. Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены экспертами пожарно-технической лаборатории", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев" , средства БПЛА, а также четыре вертолета КА 32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969676651.html

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)