https://ria.ru/20240831/pozhar-1969676651.html

В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты

В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты - РИА Новости, 31.08.2024

В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты

Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:23

2024-08-31T14:23

2024-08-31T14:50

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ка-32

ми-26

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Привлечено всего четыре вертолета - 3 Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На данный момент авиацией выполнен 71 сброс, более 350 тонн воды.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html

москва

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолеты продолжают тушить пожар на Бережковской набережной К тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлечено уже 4 вертолета, на очаг сброшено более 350 тонн воды, сообщили в МЧС 2024-08-31T14:23 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ка-32, ми-26