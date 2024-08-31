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В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты - РИА Новости, 31.08.2024
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14:23 31.08.2024 (обновлено: 14:50 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969676651.html
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты - РИА Новости, 31.08.2024
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:23
2024-08-31T14:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ка-32
ми-26
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Привлечено всего четыре вертолета - 3 Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На данный момент авиацией выполнен 71 сброс, более 350 тонн воды.
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москва
россия
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РИА Новости
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Вертолеты продолжают тушить пожар на Бережковской набережной
К тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлечено уже 4 вертолета, на очаг сброшено более 350 тонн воды, сообщили в МЧС
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ка-32, ми-26
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ка-32, Ми-26
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты

В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют четыре вертолета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Привлечено всего четыре вертолета - 3 Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.
На данный момент авиацией выполнен 71 сброс, более 350 тонн воды.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
Вчера, 10:43
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКа-32Ми-26
 
 
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