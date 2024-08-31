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В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты - РИА Новости, 31.08.2024
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:23
2024-08-31T14:23
2024-08-31T14:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ка-32
ми-26
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасателями привлечено четыре вертолета для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сброшено более 350 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Привлечено всего четыре вертолета - 3 Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На данный момент авиацией выполнен 71 сброс, более 350 тонн воды.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вертолеты продолжают тушить пожар на Бережковской набережной
К тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлечено уже 4 вертолета, на очаг сброшено более 350 тонн воды, сообщили в МЧС
2024-08-31T14:23
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ка-32, ми-26
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ка-32, Ми-26
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют вертолеты
В тушении пожара на Бережковской набережной в Москве участвуют четыре вертолета