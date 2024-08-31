https://ria.ru/20240831/pozhar-1969672814.html

В башкирском Салавате загорелся торговый центр

В башкирском Салавате загорелся торговый центр - РИА Новости, 31.08.2024

В башкирском Салавате загорелся торговый центр

Спасатели тушат пожар в торговом центре на площади 500 квадратных метров в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:51

2024-08-31T13:51

2024-08-31T13:57

происшествия

салават

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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УФА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре на площади 500 квадратных метров в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, по улице Уфимская в торговом центре "Аструм" в одном из складов загорелось имущество. Огонь распространился под металлической обшивкой на 2 этаж и крышу. Площадь горения составляет 500 квадратных метров. "Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет. Огнеборцы МЧС России принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня на соседние помещения. К тушению также привлечены пожарные "Газпром нефтехим Салават", - говорится в сообщении.

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салават

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром