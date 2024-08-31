https://ria.ru/20240831/pozhar-1969672814.html
В башкирском Салавате загорелся торговый центр
В башкирском Салавате загорелся торговый центр - РИА Новости, 31.08.2024
В башкирском Салавате загорелся торговый центр
Спасатели тушат пожар в торговом центре на площади 500 квадратных метров в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:51
2024-08-31T13:51
2024-08-31T13:57
происшествия
салават
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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УФА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре на площади 500 квадратных метров в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, по улице Уфимская в торговом центре "Аструм" в одном из складов загорелось имущество. Огонь распространился под металлической обшивкой на 2 этаж и крышу. Площадь горения составляет 500 квадратных метров. "Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет. Огнеборцы МЧС России принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня на соседние помещения. К тушению также привлечены пожарные "Газпром нефтехим Салават", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Салават, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В башкирском Салавате загорелся торговый центр
В башкирском Салавате загорелся торговый центр на площади 500 квадратных метров