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К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета - РИА Новости, 31.08.2024
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12:07 31.08.2024 (обновлено: 12:25 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969657803.html
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета - РИА Новости, 31.08.2024
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета
Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:07
2024-08-31T12:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ."Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета

К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли два вертолета

© МЧС Москвы/TelegramВертолет Ка-32 Московского авиационного центра привлечен к тушению пожара в Москве
Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра привлечен к тушению пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС Москвы/Telegram
Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра привлечен к тушению пожара в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
"Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.
На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
Место пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32
 
 
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