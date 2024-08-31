https://ria.ru/20240831/pozhar-1969657803.html

К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета

К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета - РИА Новости, 31.08.2024

К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета

Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:07

2024-08-31T12:07

2024-08-31T12:25

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659904_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_008e97ad8aef8418171312e8b835de67.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ."Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32