https://ria.ru/20240831/pozhar-1969657803.html
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета - РИА Новости, 31.08.2024
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета
Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:07
2024-08-31T12:07
2024-08-31T12:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ."Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
К тушению пожара в центре Москвы привлекли два вертолета
К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли два вертолета