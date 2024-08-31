https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html

В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:21

2024-08-31T11:21

2024-08-31T11:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура. "️Утром в квартире жилого дома в Духовском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1982 года рождения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20231228/pozhar-1918619842.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва