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В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
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11:21 31.08.2024 (обновлено: 11:24 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:21
2024-08-31T11:24
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура. "️Утром в квартире жилого дома в Духовском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1982 года рождения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В жилом доме в Духовском переулке в Москве произошел пожар, погиб мужчина

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024
Место пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура.
"️Утром в квартире жилого дома в Духовском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1982 года рождения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Место пожара в квартире жилого дома в Москве. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
28 декабря 2023, 09:12
 
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