В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В жилом доме в Духовском переулке в Москве произошел пожар, погиб мужчина
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024
Место пожара в квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире жилого дома в Духовском переулке в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает столичная прокуратура.
"️Утром в квартире жилого дома в Духовском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1982 года рождения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
28 декабря 2023, 09:12