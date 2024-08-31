На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
На Бережковской набережной перекрыли движение по трем полосам из-за пожара
© АГН "Москва"Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
"На Бережковской набережной, дом 20, строение 9 произошло задымление в производственном помещении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению", - говорится в сообщении.