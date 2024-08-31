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На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 31.08.2024
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10:43 31.08.2024 (обновлено: 12:25 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 31.08.2024
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:43
2024-08-31T12:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов". "На Бережковской набережной, дом 20, строение 9 произошло задымление в производственном помещении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара

На Бережковской набережной перекрыли движение по трем полосам из-за пожара

© АГН "Москва"Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© АГН "Москва"
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
"На Бережковской набережной, дом 20, строение 9 произошло задымление в производственном помещении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению", - говорится в сообщении.
Пожарный корабль Полковник Чернышев, задействованный в тушении пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
10:41
 
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