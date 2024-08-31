https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html

На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара

На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 31.08.2024

На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара

На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:43

2024-08-31T10:43

2024-08-31T12:25

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659439_0:425:2730:1961_1920x0_80_0_0_0046e5cab023c99aa17d4e26ea831142.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Бережковской набережной временно перекрыто движение по трем полосам из-за пожара в административном здании, есть движение по встречному направлению, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов". "На Бережковской набережной, дом 20, строение 9 произошло задымление в производственном помещении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969647545.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва