https://ria.ru/20240831/pozhar-1969647545.html
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль - РИА Новости, 31.08.2024
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:41
2024-08-31T10:41
2024-08-31T10:45
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов"."Продолжается ликвидация пожара на Бережковской набережной. Группировка сил и средств увеличена. На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли корабль