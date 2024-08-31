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К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль - РИА Новости, 31.08.2024
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10:41 31.08.2024 (обновлено: 10:45 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969647545.html
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль - РИА Новости, 31.08.2024
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль
Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:41
2024-08-31T10:45
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов"."Продолжается ликвидация пожара на Бережковской набережной. Группировка сил и средств увеличена. На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль

К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли корабль

© АГН "Москва"Пожарный корабль "Полковник Чернышев", задействованный в тушении пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024
Пожарный корабль Полковник Чернышев, задействованный в тушении пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© АГН "Москва"
Пожарный корабль "Полковник Чернышев", задействованный в тушении пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России.
На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов".
"Продолжается ликвидация пожара на Бережковской набережной. Группировка сил и средств увеличена. На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев", - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания административного здания на Бережковской набережной на западе Москвы. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
На Бережковской набережной частично перекрыли движение из-за пожара
10:43
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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