https://ria.ru/20240831/pozhar-1969647545.html

К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль

К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль - РИА Новости, 31.08.2024

К тушению пожара в центре Москвы привлекли корабль

Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:41

2024-08-31T10:41

2024-08-31T10:45

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлечен к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве, сообщается в пресс-службе МЧС России.На Бережковской набережной в центре Москвы горит трехэтажное административное здание на площади в 1000 "квадратов"."Продолжается ликвидация пожара на Бережковской набережной. Группировка сил и средств увеличена. На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969648007.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)