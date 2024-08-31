https://ria.ru/20240831/pozhar-1969639406.html

В центре Москвы загорелось трехэтажное здание

В центре Москвы загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 31.08.2024

В центре Москвы загорелось трехэтажное здание

Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:29

2024-08-31T09:29

2024-08-31T10:01

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России."На западе столицы огнеборцы МЧС России тушат пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже 3-х этажного административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия