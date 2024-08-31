https://ria.ru/20240831/pozhar-1969639406.html
В центре Москвы загорелось трехэтажное здание
В центре Москвы загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 31.08.2024
В центре Москвы загорелось трехэтажное здание
Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:29
2024-08-31T09:29
2024-08-31T10:01
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России."На западе столицы огнеборцы МЧС России тушат пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже 3-х этажного административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В центре Москвы загорелось трехэтажное здание
На Бережковской набережной центре Москвы загорелось трехэтажное здание