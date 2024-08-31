https://ria.ru/20240831/pozhar-1969633770.html

На западе Москвы загорелось административное здание

На западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 31.08.2024

На западе Москвы загорелось административное здание

Огнеборцы МЧС тушат пожар в административном здании на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичный МЧС. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:46

2024-08-31T08:46

2024-08-31T10:17

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы МЧС тушат пожар в административном здании на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичный МЧС. "В Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар. На западе столицы возгорание произошло в трех этажном административном здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943577519.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)