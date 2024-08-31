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На западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 31.08.2024
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08:46 31.08.2024 (обновлено: 10:17 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969633770.html
На западе Москвы загорелось административное здание
На западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 31.08.2024
На западе Москвы загорелось административное здание
Огнеборцы МЧС тушат пожар в административном здании на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичный МЧС. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:46
2024-08-31T10:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы МЧС тушат пожар в административном здании на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичный МЧС. "В Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар. На западе столицы возгорание произошло в трех этажном административном здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелось административное здание

На западе Москвы загорелось административное здание, сведений о пострадавших нет

© МЧС России/TelegramМесто пожара в административном здании в Москве. 31 августа 2024
Место пожара в административном здании в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в административном здании в Москве. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огнеборцы МЧС тушат пожар в административном здании на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичный МЧС.
"В Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар. На западе столицы возгорание произошло в трех этажном административном здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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