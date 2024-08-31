https://ria.ru/20240831/pozhar-1969633577.html

МЧС помогает в тушении пожара в Сербии

МЧС помогает в тушении пожара в Сербии - РИА Новости, 31.08.2024

МЧС помогает в тушении пожара в Сербии

МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:44

2024-08-31T08:44

2024-08-31T10:59

россия

сербия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства. ‍"МЧС России помогает в тушении пожара в Республике Сербия. Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. Площадь пожара составляет 1 300 гектаров. Российская группа пилотов беспилотников проводит разведку с воздуха и определит точки работы пожарного вертолета", - говорится в сообщении. Отмечается, что авиацией сброшено 60 тонн воды на термоточки.

https://ria.ru/20240829/pozhar-1969113693.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сербия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире