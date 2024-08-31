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МЧС помогает в тушении пожара в Сербии - РИА Новости, 31.08.2024
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08:44 31.08.2024 (обновлено: 10:59 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969633577.html
МЧС помогает в тушении пожара в Сербии
МЧС помогает в тушении пожара в Сербии - РИА Новости, 31.08.2024
МЧС помогает в тушении пожара в Сербии
МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:44
2024-08-31T10:59
россия
сербия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства. ‍"МЧС России помогает в тушении пожара в Республике Сербия. Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. Площадь пожара составляет 1 300 гектаров. Российская группа пилотов беспилотников проводит разведку с воздуха и определит точки работы пожарного вертолета", - говорится в сообщении. Отмечается, что авиацией сброшено 60 тонн воды на термоточки.
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969113693.html
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россия, сербия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Сербия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
МЧС помогает в тушении пожара в Сербии

МЧС помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии

© МЧС России/TelegramСотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. 31 августа 2024
Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС России/Telegram
Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства.
‍"МЧС России помогает в тушении пожара в Республике Сербия. Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. Площадь пожара составляет 1 300 гектаров. Российская группа пилотов беспилотников проводит разведку с воздуха и определит точки работы пожарного вертолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиацией сброшено 60 тонн воды на термоточки.
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