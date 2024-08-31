МЧС помогает в тушении пожара в Сербии
МЧС помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии
© МЧС России/TelegramСотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. 31 августа 2024
Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МЧС РФ помогает в тушении пожара на площади 1300 гектаров в Сербии, сообщает пресс-служба министерства.
"МЧС России помогает в тушении пожара в Республике Сербия. Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. Площадь пожара составляет 1 300 гектаров. Российская группа пилотов беспилотников проводит разведку с воздуха и определит точки работы пожарного вертолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиацией сброшено 60 тонн воды на термоточки.
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