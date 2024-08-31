https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969703099.html

После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек

После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек - РИА Новости, 31.08.2024

После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек

Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода в пятницу, сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:11

2024-08-31T17:11

2024-08-31T17:23

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происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода в пятницу, сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль."В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети). Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей", - сообщил Иконников с своем Telegram-канале.Министр отметил, что по каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. По его словам, есть кандидаты на перевод в федеральные центры - ребенок и взрослый, планируется в воскресенье направить в Москву. Еще два пациента уже эвакуированы на лечение."Также в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек, пять из них проходят лечение в стационарах Белгорода, находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент лечение будет проходить амбулаторно", - добавил Иконников.

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, украина, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков