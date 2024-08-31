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После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек - РИА Новости, 31.08.2024
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17:11 31.08.2024 (обновлено: 17:23 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969703099.html
После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек
После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек - РИА Новости, 31.08.2024
После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек
Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода в пятницу, сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:11
2024-08-31T17:23
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
украина
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода в пятницу, сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль."В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети). Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей", - сообщил Иконников с своем Telegram-канале.Министр отметил, что по каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. По его словам, есть кандидаты на перевод в федеральные центры - ребенок и взрослый, планируется в воскресенье направить в Москву. Еще два пациента уже эвакуированы на лечение."Также в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек, пять из них проходят лечение в стационарах Белгорода, находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент лечение будет проходить амбулаторно", - добавил Иконников.
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html
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белгород, вооруженные силы украины, украина, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
После обстрела Белгорода в реанимации находятся семь человек

Минздрав: после обстрела Белгорода в реанимации находятся 5 взрослых и 2 детей

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода в пятницу, сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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"В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети). Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей", - сообщил Иконников с своем Telegram-канале.
Министр отметил, что по каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. По его словам, есть кандидаты на перевод в федеральные центры - ребенок и взрослый, планируется в воскресенье направить в Москву. Еще два пациента уже эвакуированы на лечение.
"Также в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек, пять из них проходят лечение в стационарах Белгорода, находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент лечение будет проходить амбулаторно", - добавил Иконников.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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